Bianchin si chiede: "Un centravanti maratoneta può essere abbastanza lucido da fare la scelta giusta in area?"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando le prestazioni di Goncalo Ramos, attaccante del Milan.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando le prestazioni di Goncalo Ramos: "Un allarme suona in lontananza. Gonçalo Ramos non calcia in porta dal 28 agosto, Milan-Venezia alla seconda di campionato. Occhio alla progressione: 5 tiri totali con il Torino alla prima giornata (uno in porta, due fuori, due respinti), 8 col Venezia, nessuno con la Juve, solo uno fuori con la Lazio, solo tre fuori col Benfica, nessuno col Lecce. Non è il curriculum di un centravanti in forma.

Che succede? Tante cose. Ramos, tanto per cominciare, corre, corre tantissimo. In 5 giornate, ha corso 57 chilometri: è il primo del Milan. Il secondo è Pavlovic a 55, poi De Winter a 50,6, Gila a 49, Chukwueze a 45, Musah a 42,6. Tutti gli altri sono sotto i 42 chilometri. Domanda logica: un centravanti maratoneta, che corre 11,5 chilometri a partita, può essere, se non riposato, diciamo abbastanza lucido da fare la scelta giusta in area? Amorim lo ha scelto anche per questo - con lui il centravanti deve lavorare quando la palla è dell'altra squadra - e avrà messo tutto in conto. Non per caso, dopo il Lecce ha commentato così: "Ramos lavora sodo, i gol arriveranno. Si impegna molto per la squadra". C'è altro. Negli sprint, dopo 4 giornate, Gonçalo era primo nel Milan davanti a Pavlovic e De Winter (dati Gradient). E ancora: secondo nel numero di accelerazioni, quasi alla pari con Pavlovic. Non è normale. Nella Juve il primo è Kalulu, nell'Inter Diouf, nella Roma Lulli: tutti terzini o esterni. E gli attaccanti? Hojlund e Diao sono primi per sprint per Napoli e Como ma hanno dati molto lontani da quelli di Ramos".