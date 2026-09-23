Passerini: "Orsato ha parlato di due episodi arbitrali capitati al Milan"

vedi letture

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul tema arbitrale in Serie A.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul tema arbitrale in Serie A, tornato in auge dopo il vertice di lunedì con gli allenatori del campionato: "Dal vertice che c'è stato a Lissone tra allenatori e designatore degli arbitri, che ha messo in chiaro quello che è successo in queste prime cinque giornate, sono emersi due episodi interessanti sul Milan. Era rigore quello a Torino per il fallo di mano di Vlasic - l'avevamo visto tutti, ed è bene che Orsato l'abbia ammesso - ed era buono il gol del Milan a Torino contro la Juventus, dove sapete che c'era stato quel presunto fallo a inizio azione. Erano due episodi che rappresentano un retroscena secondo me molto significativo e interessante, perché rimette un po' le cose a posto.

Ma mi piace questo metro arbitrale senza troppi falli e rigori, che rende il gioco molto più fluido, rapido e diverso, onestamente. Perché il gioco è cambiato. Io lo preferisco, dico la mia: lo preferisco e credo sia un passaggio che potrebbe aiutare il calcio italiano a riavvicinarsi a quello europeo, dal quale è troppo distante, come si vede purtroppo nei risultati. Me lo auguro anche in ottica Nazionale".