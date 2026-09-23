Trevisani: "Amorim dice che il Milan meritava più punti: ma dove?! Però aprirei un suo fan club"

vedi letture

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sul Milan di Ruben Amorim nelle prime gare di campionato.

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sul Milan di Ruben Amorim nelle prime gare di campionato: "A me raramente il Milan non è piaciuto, cioè non mi è piaciuto solo a Torino contro la Juventus e nel primo tempo contro la Lazio. Dico subito quello su cui non sono d'accordo con Amorim: ha detto che meritavamo più punti. Ma quali? Con i pareggi a Torino e a Roma con la Lazio in quale partita meritavi di più? Nessuno dei due, proprio nessuno. Infatti dovevi fare due pareggi. Perdevi 2-0 con la Lazio e pareggi 1-1 con la Juventus, quindi non sono d'accordo su questo.

Dopodiché, per me potrei aprire un fan club di Ruben Amorim. Un fan club su tutto: su come comunica, su come parla di calcio, su come vuole spiegare le cose che succedono invece di parlare di lana caprina, di robe inutili o di parole che non c'entrano niente. Lui parla di campo, ti parla di dove vuole far giocare la squadra, di come vuole farlo e delle difficoltà che ci sono. Ruben Amorim è uno preparato, ha il controllo della situazione. Soprattutto ha avuto degli attacchi ridicoli nel corso delle settimane, perché il Milan ha perso con il Benfica (non con il Ludogorets, con tutto il bene) e in campionato è imbattuto. Sono quattro su venti le squadre imbattute: le due romane, la Juve e il Milan. Quindi, se è stato trattato come un coglione, è come abitudinalmente succede in questo Paese se un allenatore è giovane, giochista e straniero: è tipo dalli all'untore. Perché qua funziona vecchio, non giochista, italiano e amico, che sono le quattro cose che sono l'opposto di Amorim praticamente".