Viviano: "Ecco perché secondo me Amorim ha deciso di cambiare strategia, modulo e un po' i discorsi"

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Emiliano Viviano, ex portiere e attuale opinionista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulle strategie tattiche di Amorim.

Emiliano Viviano, ex portiere e attuale opinionista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulle strategie tattiche di Amorim: "Secondo me lui cambia un po' strategia, modulo e anche discorsi, perché fin dall'inizio ci ha sempre parlato di un atteggiamento aggressivo in avanti e di un calcio dispendioso. Addirittura dopo la Roma ha parlato delle difficoltà di Modrić nel fare un determinato tipo di gioco. Secondo me poi si è accorto che il problema più grande in questo primo mese di campionato è la gestione della palla, e si è reso conto che non poteva fare a meno di Modrić. E allora ha detto: 'Sai cosa? Mi tengo Modric con la palla e cerco di cambiare qualcosa nella copertura degli spazi', perché giustamente a Modric non puoi chiedere di coprire".

COSA HA DETTO AMORIM SU GONCALO RAMOS

"Dobbiamo metterlo - ha dichiarato Ruben Amorim - nelle condizioni di avere più occasioni pulite e garantirgli un supporto migliore. Questo non vuol dire sollecitarlo di meno in fase di rientro o nel lavoro sporco per i compagni. Significa invece fare in modo che stia più tempo lì dove sa fare male, ovvero nei pressi dell'area di rigore. È un aspetto su cui stiamo battendo molto durante gli allenamenti". Goncalo Ramos ha segnato un solo gol fino a ora, quello contro il Venezia a San Siro alla seconda giornata. Poi è rimasto a secco in tutte le altre partite, ma il suo aiuto alla squadra non si sta facendo certo attendere. E non solo per quello che viene scritto sul tabellino della partita.