Manchester United, il licenziamento di Amorim è costato 9,5 milioni. Cifra più bassa "grazie" al Milan

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Il Manchester United ha annunciato che il licenziamento di Ruben Amorim e del resto del suo staff è costato 9,5 milioni di euro al club inglese

Come riporta A Bola, nelle scorse ore, il Manchester United ha presentato i risultati finanziari annuali e ha rivelato che il licenziamento di Ruben Amorim e del resto del suo staff è costato 9,5 milioni di euro. L'attuale tecnico del Milan era arrivato sulla panchina dei Red Devils a novembre 2024 ed è stato poi esonerato a gennaio 2026. L'indennizzo iniziale era stato fissato a 19,4 milioni di euro, ma nel contratto dell'allenatore portoghese era presente una clausola che prevedeva una riduzione dell'importo qualora avesse trovato una nuova squadra, cosa che è avvenuta questa estate con il suo sbarco sulla panchina del Diavolo.

Nei mesi scorsi, in merito alla sua esperienza allo United, Amorm aveva dichiarato: "Innanzitutto, è difficile spiegare gli errori. Dovrei spiegare tutto il contesto. Ho imparato, e ho imparato molto. Ho commesso degli errori, ma sono orgoglioso di aver allenato il Manchester United . Ora, però, è acqua passata. Ci sono molte cose che posso fare meglio oggi. Ho acquisito esperienza. Credo che tutti imparino dalle proprie esperienze. Ci sono aspetti che vorrei cambiare e altri che non cambieranno mai. Sono sicuro di essere un allenatore migliore oggi".