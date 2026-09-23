Ferrè: "Colpisce molto la posizione di Gila, che sembra quasi un terzino destro, con Estupinan terzino sinistro"

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Stefano Ferrè, match analyst, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulle strategie tattiche del Milan contro il Lecce.

Stefano Ferrè, match analyst, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulle strategie tattiche del Milan contro il Lecce: "Le posizioni medie di Milan-Lecce ci aiutano a comprendere cosa sia cambiato, soprattutto nella fase di costruzione: l'ampiezza, quasi una costruzione a quattro del Milan. In particolare colpisce la posizione di Gila, che sembra quasi un terzino destro, con Estupiñán terzino sinistro e i due centrali.

In questo, cosa vi voglio far notare? Due cose in particolare. La prima è la posizione di Saelemaekers, che è più un esterno alto abituato a giocare con i piedi vicini alla linea. Quindi va di là, ma finché l'altra sottopunta è un centrocampista è un conto; quando l'altra sottopunta è in realtà la punta, le cose cambiano. Perché allora il movimento di Saelemaekers quasi crea quello spazio sulla trequarti dove Pulisic si muove molto, ama ricevere il pallone e ha tanta qualità per non perderlo.

L'altra cosa che volevo far notare è Ramos e la sua posizione da centrocampista: pensate che tra tutti i centravanti della Serie A è il primo per tocchi nel secondo e nel terzo terzo di campo, cioè è il centravanti che fa più il centrocampista, perché tocca il pallone tante volte, ma poche in area di rigore. È anche il primo giocatore per chilometri percorsi di tutto il Milan. Come media di chilometri percorsi a partita è un centravanti che corre quasi come un centrocampista, con numeri alla Cristante, alla Barella".