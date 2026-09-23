MN - Cattaneo apprezza: "Amorim sta cambiando totalmente i principi della squadra, mi piace tantissimo anche come comunica"

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Marco Cattaneo, collega di Prime Video e Cronache di Spogliatoio, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it su vari temi riguardo queste prime sei partite dei rossoneri.

In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Marco Cattaneo, noto giornalista di Prime Video e Cronache di Spogliatoio, ha rilasciato un'intervista nella quale ha trattato diversi temi, dal gioco espresso dal Milan di Amorim in queste prime sei partite agli obiettivi che la squadra potrà raggiungere a fine stagione. Di seguito un estratto delle sue parole.

Un giudizio sulla prima parte di campionato del Milan, 11 punti conquistati su 15, ti aspettavi questo bottino?

"Il bottino è buono, 11 punti sono discreti considerando le due trasferte a Roma con la Lazio ed a Torino con la Juve. È una squadra che soprattutto nella prima partita ci aveva mostrato che voleva provare a fare qualcosa di nuovo, un po' le idee ed i concetti di Amorim, poi questi concetti si sono visti un po' meno ma è un allenatore nuovo che deve ribaltare i principi di una squadra che giocava in maniera totalmente diversa fino a pochi mesi fa e quindi io darei del tempo perché se lo merita. Mi piace tantissimo anche nella comunicazione che migliora i giocatori e sono sicuro che nel tempo darà sempre più la sua impronta su questa squadra"