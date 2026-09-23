Nazionali, domani in campo la Serbia di Pavlovic: tutti gli impegni della sosta
Nella giornata di domani, tra i rossoneri impegnati nel primo giorno di gare durante questa sosta Nazionali, c'è anche Strahinja Pavlovic con la sua Serbia. Nello specifico la formazione balcanica scenderà in campo per il primo impegno di Nations League in casa, a Belgrado, contro la Grecia alle ore 20.45. A seguire altri tre impegni: due con l'Olanda e uno fuori casa contro la Germania.
SERBIA, GLI IMPEGNI DI PAVLOVIC ALLA SOSTA
Tutti gli impegni della Serbia di Strahinja Pavlovic in questa sosta per le Nazionali:
Serbia-Grecia, giovedì 24 settembre ore 20.45, Belgrado - UEFA Nations League
Serbia-Olanda, domenica 27 settembre ore 20.45, Belgrado - UEFA Nations League
Germania-Serbia, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Monaco - UEFA Nations League
Olanda-Serbia, domenica 4 ottobre ore 20.45, Eindhoven - UEFA Nations League
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