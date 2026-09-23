Nazionali, domani in campo la Serbia di Pavlovic: tutti gli impegni della sosta

Nazionali, domani in campo la Serbia di Pavlovic: tutti gli impegni della sostaMilanNews.it
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Ieri alle 23:00News
di Francesco Finulli
Tutti gli impegni della sosta della Serbia di Strahinja Pavlovic che è in campo domani sera a Belgrado contro la Grecia

Nella giornata di domani, tra i rossoneri impegnati nel primo giorno di gare durante questa sosta Nazionali, c'è anche Strahinja Pavlovic con la sua Serbia. Nello specifico la formazione balcanica scenderà in campo per il primo impegno di Nations League in casa, a Belgrado, contro la Grecia alle ore 20.45. A seguire altri tre impegni: due con l'Olanda e uno fuori casa contro la Germania.

SERBIA, GLI IMPEGNI DI PAVLOVIC ALLA SOSTA

Tutti gli impegni della Serbia di Strahinja Pavlovic in questa sosta per le Nazionali:

Serbia-Grecia, giovedì 24 settembre ore 20.45, Belgrado - UEFA Nations League

Serbia-Olanda, domenica 27 settembre ore 20.45, Belgrado - UEFA Nations League

Germania-Serbia, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Monaco - UEFA Nations League

Olanda-Serbia, domenica 4 ottobre ore 20.45, Eindhoven - UEFA Nations League