Romano incanta. Sulle sue tracce c'è già il Milan, ma anche Juve e Roma
Alessandro Romano sta incantando a Cagliari ed è pronto all'esordio con la Nazionale Italiana. Al termine della stagione, il ragazzo sarà tutto del Cagliari che lo riscatterà dalla Roma ma, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sarebbero già sulle sue tracce Juventus, Inter e Milan.
ROMANO TITOLARE IN NAZIONALE
Domani sera Roberto Mancini farà il suo secondo esordio sulla panchina della nazionale. Allo Stadio Olimpico di Roma infatti, gli azzurri affronteranno i diavoli rossi del Belgio per la prima partita del girone di Nations League. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre.
ITALIA-BELGIO: LE PROBABILI FORMAZIONI
ITALIA(4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Scalvini, Calafiori; Frattesi, Barella, Tonali; Zaniolo, Pio Esposito, Raspadori. Ct: Mancini
Ballottaggi: Di Lorenzo-Kayode / Romano-Frattesi / Vergara-Zaniolo / Pio Esposito-Kean
BELGIO (4-2-3-1) – Lammens; Castagne, De Winter, Debast, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Godts, Lukebakio, De Bruyne; De Ketelaere. Ct: van Bommel
Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20:45 e la partita sarà visibile in chiaro su Rai 1 e in streaming su Rai Play
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