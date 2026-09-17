Lo ha cercato il Milan, era in scadenza a giugno: Tiago Gabriel rinnova con il Lecce fino al 2030

Lo ha cercato il Milan, era in scadenza a giugno: Tiago Gabriel rinnova con il Lecce fino al 2030MilanNews.it
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Oggi alle 17:37Calciomercato Milan
di Antonello Gioia

L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con il calciatore Tiago Gabriel, in scadenza il 30 giugno 2027, fino al termine della stagione sportiva 2029/30