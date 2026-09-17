Amorim fa una lista infinita di difetti del Milan: "Non è solo mancanza di energia, è una questione di organizzazione, qualità di palleggio e comprensione dei momenti"

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Ruben Amorim, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Benfica, prima giornata della League Phase di Europa League.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Benfica, sfida valida per la prima giornata della League Phase di Europa League.

Perché la squadra ha avuto quello spirito nel primo tempo nonostante il clima di San Siro?

"C'è stato un problema nel primo tempo contro la Lazio: andiamo completamente in ansia quando subiamo il primo gol. Dobbiamo stare più calmi, mantenere l'organizzazione e mostrare un'energia diversa. Come hai detto tu, all'inizio della partita la Lazio era nelle nostre stesse condizioni, ma il discorso è più profondo: non è solo una mancanza di energia, è una questione di organizzazione, qualità di palleggio e comprensione dei vari momenti della gara. Quando si subisce una rete, bisogna tenere il pallone e non buttarsi in avanti senza alcun criterio tattico. Perdiamo la nostra identità non appena andiamo sotto. Nel secondo tempo eravamo partiti bene, spingendo l'avversario nella propria area e creando occasioni con De Winter, ma quel secondo gol subito all'inizio ci ha spezzato le gambe su un'altra transizione in cui abbiamo impiegato troppo tempo a recuperare palla. Non è stato il miglior esordio europeo possibile, ma ci sono altre partite ad attenderci. Non possiamo cambiare il risultato di oggi, ma possiamo cambiare la prossima gara".