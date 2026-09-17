Amorim si domanda: "Difficoltà mentale? Non so, è la seconda volta di fila che nel primo tempo non siamo in partita"

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Il Milan di Amorim cade all'esordio in Europa League contro il Benfica. Di seguito un estratto delle parole del tecnico rossonero a fine partita ai microfoni di Sky Sport:

Ritorno in Europa che è stato una delusione. L’involuzione e la difficoltà nel gioco disorienta un po’

“Questa conversazione riguarda le mie idee: a volte creiamo più problemi a noi stessi quando abbiamo la palla piuttosto che quando ce l’ha avversaria. Stiamo cercando di creare automatismi, ma non creiamo. Teniamo la palla ma ci manca creatività vicino l’area di rigore. Quando abbiamo subito il gol nel primo tempo abbiamo perso totalmente quello che dovevamo fare: volevamo fare tutto velocemente ma senza qualità. Perdiamo la palla in certi momenti che sono davvero pericolosi. Difficoltà mentale? Non so se è mentale. È la seconda partita di fila che nel primo tempo non siamo in partita. Non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l’area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile”.