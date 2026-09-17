Amorim spiega: "Tanti cambi rispetto a Roma? Ecco come stavano Rabiot e Moreira..."

vedi letture

Dopo l'esordio negativo in Europa League, culminato con la sconfitta casalinga contro il Benfica, Ruben Amorim ha parlato così a Sky Sport. Di seguito un estratto delle sue parole post partita:

AMORIM E LA SPIEGAZIONE SUL TURN OVER

Perché non hai continuato con la formazione del secondo tempo di Roma?

“Semplice. Perché Rabiot ha fatto i primi 90 minuti e non sapevamo se fosse in grado di giocare a lungo in questa partita. Per Pulisic è lo stesso. Ha fatto 45 minuti a Roma. Conoscete la storia di Pulisic, dobbiamo essere consapevoli. Moreira ha avuto un problema personale e per due giorni non si è allenato con la squadra. Non è una questione che riguarda un paio di giocatori, dobbiamo migliorare come squadra. Andiamo tante volte vicino l’area ma nessuno attacca l’area, anche quando c’è Chukwueze che crossa. Prima del secondo gol abbiamo avuto l’occasione con De Winter che era libero. Dobbiamo essere una squadra migliore”.