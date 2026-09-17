Milan-Benfica: in tribuna era presente anche Antonio Conte
Spettatore di una brutta sconfitta del Milan, questa sera a San Siro in occasione dell'esordio in Europa League dei rossoneri contro il Benfica era presente anche Antonio Conte. L'ex allenatore del Napoli ha assistito in tribuna alla prestazione, negativa dei ragazzi di Amorim questa sera contro i portoghesi. Per il Milan si tratta della prima debacle stagionale, dopo un avvio di campionato tutto sommato positivo. Questa sera però, poca qualità e lucidità hanno permesso al Benfica di conquistare i primi punti in questa nuova edizione del'Europa League.
Il Milan è quindi ancora un cantiere, tra esperimenti e giocatori non al top della propria forma. Il prossimo impegno in campionato, domenica sera contro il Lecce dovrà essere un nuovo punto di ripartenza per un avvio di stagione che resta complicato.
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