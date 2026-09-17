Capello commenta il secondo gol del Benfica: "Guardano solo la palla, non esiste". Costacurta: "Il mister mi ha lasciato a casa per un errore così"

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Capello e Costacurta commentano il secondo gol del Benfica: brutto atteggiamento dei difensori del Milan

A Sky Sport, nel post partita di Milan-Benfica 0-2, si commenta il secondo gol degli ospiti. Kaminski calcia tutto solo in area di rigore senza che nessuno si accorga del suo inserimento per il più classico dei cutback. Fabio Capello si scaglia a gran forza su tutti i difensore del Milan, rei di essersi fatti attrarre solo dal pallone, senza dare mai neanche uno sguardo all'avversario.

CAPELLO COMMENTA IL SECONDO GOL DEL BENFICA

Capello: “Guardano la palla, non esiste. Guardano la palla, e basta. Non guardano gli uomini”.

Costacurta: “Il mister mi ha lasciato a casa per un errore così. Gli ho chiesto il perché, mi ha detto che non marcava in area”

Capello: “Dicevo che la palla in area non entra da sola in rete. Devi guardare quelli che entrano in area di rigore, non la palla. Il Milan deve saper difendere meglio. L’altro anno succedeva questo e quest’anno sta risuccedendo. L’azione è là, io guardo: “Chi c’è qui che può far gol?”. E vado su quello”.