VIDEO MN - Ruben Amorim lascia per ultimo San Siro

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Come riportato dalla redazione di MilanNews.it, il mister rossonero Ruben Amorim è stato l'ultimo a lasciare San Siro dopo la sconfitta di questa sera contro il Benfica, all'esordio in questa edizione di Europa League.

UN ESTRATTO DELLE SUE PAROLE IN CONFERENZA STAMPA

"Problemi oggi come con la Lazio? Andiamo completamente in ansia quando subiamo il primo gol. Dobbiamo stare più calmi, mantenere l'organizzazione e mostrare un'energia diversa. Come hai detto tu, all'inizio della partita la Lazio era nelle nostre stesse condizioni, ma il discorso è più profondo: non è solo una mancanza di energia, è una questione di organizzazione, qualità di palleggio e comprensione dei vari momenti della gara. Quando si subisce una rete, bisogna tenere il pallone e non buttarsi in avanti senza alcun criterio tattico. Perdiamo la nostra identità non appena andiamo sotto. Nel secondo tempo eravamo partiti bene, spingendo l'avversario nella propria area e creando occasioni con De Winter, ma quel secondo gol subito all'inizio ci ha spezzato le gambe su un'altra transizione in cui abbiamo impiegato troppo tempo a recuperare palla. Non è stato il miglior esordio europeo possibile, ma ci sono altre partite ad attenderci. Non possiamo cambiare il risultato di oggi, ma possiamo cambiare la prossima gara".