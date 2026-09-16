Amorim a Sky: "Modric? Ha 41 anni, devo fare delle rotazioni. Spero di avere il tempo per cambiare le cose"

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Tutte le dichiarazioni di mister Amorim prima del fischio d’inizio di Milan-Benfica a San Siro

Mister Ruben Amorim è stato intervistato da Sky Sport nel pre partita di Milan-Benfica di Europa League. Queste le sue parole:

Si parla tanto di Luka Modric. Oggi inizia dalla panchina. Hai parlato con lui=

“Con la Lazio è stata semplicemente una partita che la squadra non ha giocato bene, non solo Luka. Devo fare delle rotazioni, soprattutto con un giocatore di 40 anni. Ma può giocare. Devo ruotare i giocatori, ma vogliamo sicuramente vincere ogni partita”. Per la mia esperienza è impossibile essere freschi sempre con tre partite in una settimana. Stiamo cercando di far trovare la miglior forma a tutti i calciatori e quindi scegliamo in questo modo”.

Hai trovato un problema simile come lo hai trovato a Manchester: un club enorme che prova a tornare grande… Sembra che tu non abbia i giocatori giusti che si adattino alla perfezione ai tuoi sistemi di gioco:

“Penso che tu abbia in parte ragione. Allo United e al Milan trovo due grandi club e una grande pressione, dove la gente pensa che posso risolvere tutto in poco tempo. Questa squadra è diversa, è abituata a giocare a tre, i difensori sono veloci. Non ho le caratteristiche perfette perché è impossibile arrivare in nuovo club e avere tutto già pronto, so che ci sarà bisogno di tempo, e so anche che la pressione è così alta che non hai tempo. Ma preferisco fare questo tipo di lavoro perché significa molto per me: se devo fallire, è meglio che fallisco alla grande. Voglio aiutare questo club, non so se avrò il tempo necessario, ma i calciatori mi ascoltano molto in allenamento e questo mi dà la speranza che si possano trovare delle soluzioni”.