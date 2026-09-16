Milan, ecco il tuo piano B: oggi inizia l'avventura in Europa League

vedi letture

Il Milan questa sera torna a giocare in Europa: i rossoneri saranno in campo a San Siro alle ore 21 contro il Benfica per il primo turno di Europa League

Dopo un anno e mezzo di digiuno, questa sera a San Siro, il Milan tornerà a calcare il palcoscenico europeo. Sicuramente non erano i riflettori sotto cui i rossoneri avrebbero voluto giocare, quelli della Champions League sfumata all'ultima giornata, ma l'Europa League rappresenta anche un obiettivo molto importante della stagione come ha fatto ben capire Ruben Amorim ieri in conferenza stampa. Anche per tornare nell'Europa che conta.

MILAN, L'EUROPA LEAGUE IL TUO PIANO B

Cardinale e Amorim parlano di voler vincere, come è giusto e ambizioso che sia, ma si può dire che l'obiettivo realistico del Milan quest'anno sia ritornare proprio in Champions League. Sotto questa luce, ecco che anche l'Europa League acquisisce un fascino importante: per il club rossonero diventa a tutti gli effetti un piano B per ritrovare la Champions. Lo ricorda stamattina il Corriere della Sera che sottolinea come, essendoci tantissima concorrenza nel campionato italiano per i 4 o 5 posti che saranno messi a disposizione, la vittoria dell'Europa League rimane una strada alternativa credibile per raggiungere lo stesso obiettivo. Non sarà semplice, perché si tratta di una competizione ostica, ma allo stesso tempo il Milan ai blocchi di partenza parte come una delle favorite chiare, insieme a Juventus e Bayer Leverkusen.

MILAN, PER VINCERE SI PARTE DAL PASSATO

Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico rossonero Ruben Amorim non si è tirato indietro e ha sottolineato che il Milan parte per vincere il trofeo. Anzi, ha addirittura caricato il piatto dicendo che sarebbe un fallimento non vincere il trofeo al termine della stagione. Ambizione e pressione allo stesso tempo. Il viaggio rossonero nella competizione parte da una sfida suggestiva da Champions contro il Benfica, questa sera alle ore 21 nella cornice sempre suggestiva di San Siro. Un ritorno al passato per molti protagonisti. L'allenatore Ruben Amorim che con il Benfica ci ha giocato per quasi tutta la carriera e ha perso anche una finale proprio di Europa League; il centravanti Gonçalo Ramos che ha dichiarato di guardare al club portoghese come una famiglia; l'esterno Diego Moreira. Anche i portoghesi hanno un grande ex: il presidente Manuel Rui Costa, ex meraviglioso calciatore rossonero.