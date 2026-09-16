Marco Silva: “Milan e Benfica abituate alla Champions, domani sarà molto difficile per noi”

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Marco Silva, allenatore del Benfica, ha parlato così dei suoi avversari, il Milan, nella conferenza stampa pre-partita.

Alla vigilia della prima partita del cammino europeo di Milan e Benfica, in programma domani sera a San Siro alle ore 21:00, l'allenatore dei portoghesi, nella consueta conferenza stampa pre-partita, ha risposto così alla domanda sul Milan. Queste le sue parole.

Che Milan si aspetta? "Una partita molto difficile, senza dubbio. Due squadre abitudine a stare in un'altra competizione e non in Europa League, per la loro storia e per quello che sono stati gli ultimi anni nelle coppe europee. La realtà, però, è che entrambe si trovano in Europa League. Noi abbiamo dovuto percorrere un cammino ancora più difficile, giocando sei partite per essere qui, per circostanze diverse. È una sfida davvero complicata. Qualsiasi squadra che gioca qui, sia a livello nazionale che europeo, finisce sempre per incontrare grandi difficoltà, perché è un campo ostico per via della qualità della squadra di casa. Proprio come se loro venissero a giocare all'Estadio da Luz: incontrerebbero le stesse identiche difficoltà. Giustamente. II loro allenatore ci conosce bene: conosce bene il Benfica e conosce bene la squadra. C'è una conoscenza reciproca tra me e Ruben, e di Ruben verso di me, per via del breve periodo trascorso in Inghilterra e del numero di volte in cui ci siamo affrontati. Oggi come oggi, comunque, non ci sono più segreti: anche se non ci fosse questa conoscenza reciproca o il legame di Ruben con il calcio portoghese, reperire informazioni è semplice. La preparazione risulta ormai facilitata da tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Si preannuncia quindi una gara molto complicata, in cui speriamo di essere all'altezza, come è nostro dovere".