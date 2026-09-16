Borghi spera: “Milan-Benfica? Può essere una partita incredibile”

vedi letture

Stefano Borghi parla del primo match in Europa League del Milan che domani scenderà in campo per affrontare il Benfica.

Dopo il pareggio esterno contro la Lazio per 2-2, i rossoneri domani sera faranno il loro esordio in Europa League. La prima avversaria dei rossoneri sarà proprio il Benfica, ex squadra di Gonçalo Ramos e Amorim, una delle più accreditate per la vittoria finale della coppa. In merito a questo big match europeo, si è espresso nel suo canale YouTube il collega Stefano Borghi che così ha commentato.

"Milan-Benfica è una partita che può essere spettacolare, avrò la fortuna di essere a San Siro per commentarla. Per i rossoneri sarà una grande prova, il Benfica è una squadra simile al Milan, attacca tanto e concede anche un po'. Può essere una partita incredibile"