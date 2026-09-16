Borghi spera: “Milan-Benfica? Può essere una partita incredibile”
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Stefano Borghi parla del primo match in Europa League del Milan che domani scenderà in campo per affrontare il Benfica.
Dopo il pareggio esterno contro la Lazio per 2-2, i rossoneri domani sera faranno il loro esordio in Europa League. La prima avversaria dei rossoneri sarà proprio il Benfica, ex squadra di Gonçalo Ramos e Amorim, una delle più accreditate per la vittoria finale della coppa. In merito a questo big match europeo, si è espresso nel suo canale YouTube il collega Stefano Borghi che così ha commentato.
"Milan-Benfica è una partita che può essere spettacolare, avrò la fortuna di essere a San Siro per commentarla. Per i rossoneri sarà una grande prova, il Benfica è una squadra simile al Milan, attacca tanto e concede anche un po'. Può essere una partita incredibile"
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