Gila rivela: "Maldini mi ha sempre colpito: per me è il miglior difensore centrale di sempre. Anche Nesta e Baresi sono stati dei modelli"

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Il difensore rossonero Mario Gila ha raccontato di essere cresciuto con alcuni ex difensori del Milan come modelli

Nell'intervista rilasciata al sito dell'UEFA, Mario Gila ha parlato anche del suo passato: "Ho imparato soprattutto nei momenti difficili, che mi hanno aiutato a maturare e a diventare un giocatore più forte. Alla Lazio ho vissuto momenti belli e brutti, ma le difficoltà mi hanno insegnato più di ogni altra cosa e mi hanno tenuto con i piedi per terra. Ogni allenatore che ho avuto, da Sarri a Tudor e Baroni, mi ha lasciato qualcosa. Oggi sono al Milan anche grazie a tutto quello che ho vissuto alla Lazio e al Real Madrid".

Il difensore spagnolo ha poi ricordato i grandi difensori della storia del Milan: "Da piccolo guardavo molto calcio, ma non ero ancora consapevole dell'importanza di quella squadra del Milan. Crescendo ho iniziato a conoscere meglio quei giocatori e Maldini mi ha sempre colpito: per me è il miglior difensore centrale di sempre. Anche Nesta e Baresi sono stati dei modelli. Quando arrivi al Milan, hai un'immagine molto chiara di cosa significhi essere un difensore in questo club".