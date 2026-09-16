Borghi su Modric: “Non lo criticherò mai, però in certe situazione fa fatica”

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Stefano Borghi commenta e analizza la prestazione dei rossoneri in Lazio-Milan, match terminato 2-2.

Nel suo canale YouTube, il noto giornalista Stefano Borghi ha analizzato e commentato tutte le partite del weekend di Serie A e, nel farlo, ha parlato di Lazio-Milan. Queste le sue parole.

“Il Milan non pressava bene e si allungava e in mezzo al campo con quella coppia Rabiot Modric, se non non sei dominante, se non sei veloce, se non sei affilato, se non pressi bene, passano delle correnti che ti attraversano come ha attraversato la Lazio. Infatti ha pagato Modric anche all'intervallo, il cambio forte, però bisogna capire questa situazione. Se vuoi giocare questo calcio, Modric fatica a darti l'equilibrio che ti darebbe un posizionale come aveva Amorim prima allo Sporting ovvero Hjulmand, quel tipo li di giocatore. Ora sarò sempre l'ultimo sulla faccia della terra a criticare Luka Modric, ogni volta che Modric è in campo io guardo la partita, sono contento. Però questa è la situazione da affrontare. Ci sono partite, ci sono momenti e momenti e Modric in questo tipo di scenario è esposto e infatti ha fatto un primo tempo totalmente negativo”.