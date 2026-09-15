Gonçalo Ramos: "Siamo qui per vincere l'Europa League"

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Gonçalo Ramos parla ai canali ufficiali del club rossonero alla vigilia di Milan-Benfica

Gonçalo Ramos, grande ex della sfida, è stato intervistato da Milan TV alla vigilia di Milan-Benfica di Europa League. Queste le sue dichiarazioni:

Il Milan torna a giocare in Europa:

“Sono molto felice ed entusiasta di giocare di nuovo in Europa. Questa volta è una competizione diversa (rispetto alla Champions League, ndr), ma siamo qui per vincerla. Quindi questo è il nostro focus. Vogliamo vincere la partita domani e continuare a lavorare sul nostro gioco, questa è la cosa più importante per noi”.

Sul Benfica:

“Giocheremo contro una squadra enorme. Stanno giocando molto bene in questa stagione. Ho guardato tutte le loro partite. Sarà una partita difficile, ma è il tipo di match che ci piace e che dobbiamo continuare a migliore. Sarà sicuramente una partita speciale”.

Domani si torna a San Siro:

“Il supporto lì è sempre stato fantastico, è bello giocare di nuovo a San Siro. E ovviamente, quando giochiamo lì siamo un passo più vicini a vincere ogni partita”.