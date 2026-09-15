MN - Pastore non ha dubbi: "Modric non potrà mai essere un problema"
Dopo il recente pareggio in campionato contro la Lazio, il Milan di Ruben Amorim si prepara all'esordio in Europa League mercoledì sera a San Siro contro il Benfica. In vista di questo importante incontro, la redazione di MilanNews.it ha sentito in esclusiva il giornalista ed opinionista sportivo Giuseppe Pastore. Ecco un estratto delle sue considerazioni sul ruolo di Luka Modric in questo Milan:
Il caso Modric
"Modric non può essere mai un problema, però Amorim dev'essere bravo a metterlo nelle giuste situazioni, Luka ha comunque 41 anni. Secondo me uno come lui adesso viene utilissimo nell'ultima mezz'ora, oppure in partite che puoi controllare in modo più semplice, vedi un Milan-Lecce. Contro la Lazio Modric sarebbe stato utilissimo nel finale, nell'ultima mezz'ora".
Moreira che impatto
"Mi ha stupito molto, soprattutto dal passaggio dalla prima alla seconda partita giocata col Milan, è tipico di un giocatore che deve ancora ambientarsi in un campionato nuovo, vedi anche Mastantuono. Moreira mi sembra una minaccia per qualunque squadra. Mi aspetto di vederlo titolare a sinistra, difende anche meglio di Estupinan e di Bartesaghi..".
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