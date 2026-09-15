Savicevic racconta: "La sera prima della finale col Barcellona, il presidente Berlusconi..."

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L'ex rossonero Dejan Savicevic ha rivelato qual è stato il gol più bello che ha segnato nella sua carriera da calciatore

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Dejan Savicevic ha commentato la sua esperienza al Milan e ha rivelato anche qual è stato il gol più bello che ha segnato nella sua vita: "È sempre nel mio cuore. Sono arrivato nel 1992, dovevo andare alla Juve, poi alla Roma, poi al Monaco in Francia. Io ero alla Stella Rossa, stavo bene. Avevamo vinto la Coppa dei Campioni, battuto il Marsiglia a Bari. Ho faticato per un anno e mezzo. È stata dura, avevo qualche problema fisico e davanti c’erano Gullit, Van Basten, Rijkaard, Papin. Ma ho scelto l’Italia perché era il campionato più bello del mondo e c’erano i giocatori migliori. Una buona scelta, in un’altra squadra non avrei vinto tanto e avuto la visibilità che mi ha dato il Milan.

E poi i tifosi. Splendidi, appassionati. I loro cori erano la miglior carica. Fa molto piacere che la gente dopo più di vent’anni si ricordi di me. Ci sono quelli che mi dicono che ero come Platini. È bello. Il gol al Barcellona nel 1994? Il più bello della mia vita. Il presidente Berlusconi la sera prima della finale mi disse: 'Dejan, se sei un genio dimostralo'. Mi è andata bene (ride). È stato tutto bello, l’inizio e la fine...".