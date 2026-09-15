Live MN MN - Benfica, Silva in conferenza: "Per Amorim è facile prendere info su di noi. Formazione? Non c'è solo domani"

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Marco Silva, allenatore del Benfica, è presente in conferenza stampa da San Siro alla vigilia della sfida contro il Milan.

Marco Silva, allenatore del Benfica, è presente in conferenza stampa da San Siro alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la prima giornata della fase campionato di Europa League.

Come arrivate a questa sfida?

"Continuo a dire che siamo ancora lontani dal nostro ideale e voglio convincere di questo anche i nostri giocatori. È un buon inizio, il che non significa che non siamo soddisfatti di ciò che stiamo facendo e dell'evoluzione della squadra: mentirei se dicessi il contrario. Stiamo crescendo e siamo soddisfatti. Basta guardare cos'sono state le nostre prime partite, ma più in generale quella che è stata l'evoluzione complessiva. È chiaro che la squadra sta migliorando e sta creando l'identità con cui vogliamo veder giocare il Benfica: da questo punto di vista siamo migliorati. Sono contento del comportamento dei giocatori, della loro crescita e dell'atteggiamento con cui si presentano ogni giorno agli allenamenti per migliorare, cosa che si sta riflettendo anche in partita. Tuttavia, continuo a ripeterlo perché solo così ha senso per me: abbiamo ancora tantissimo da migliorare, sia individualmente che collettivamente. Se miglioriamo ogni giorno anche solo di un poco, nel giro di settimane e mesi questa evoluzione diventerà evidente per noi, ed è esattamente ciò che vogliamo.

Come sta Prestianni?

"Per quanto riguarda la questione relativa a Prestianni, questo inizio di stagione ha dimostrato che a sinistra funziona benissimo, senza dubbio. Se vi dicessi il contrario mentirei, perché i dati sono lì: voi analizzate le partite e lo vedete. La realtà è che è più preparato anche per aiutare la squadra in altre posizioni. Con noi quest'anno non ha iniziato nessuna partita a destra, dove l'anno scorso ha giocato praticamente sempre, ma il suo rendimento è stato eccellente, da giocatore che sta crescendo giorno dopo giorno, partita dopo partita. Può giocare per vie centrali come ha fatto nelle ultime due o tre gare o in svariate occasioni con me durante quest'anno, ed è una decisione che spetta a noi prendere. In molti momenti questo finisce per essere un bene per noi, perché avendolo in campo possiamo spesso cambiare posizione a un giocatore senza fare sostituzioni. Come abbiamo fatto lo scorso fine settimana, potevamo mettere un giocatore più creativo dentro al campo: negli ultimi 20-25 minuti abbiamo inserito Lukebakio con un profilo più creativo in quello spazio in cui stava giocando Prestianni, spostando quest'ultimo a sinistra, e la cosa ha avuto un impatto molto grande. I numeri sono chiari, non credo abbiate bisogno della mia risposta per questo. È più che pronto per giocare in quelle posizioni dietro la punta, su entrambe le corsie o come trequartista nella nostra squadra: è preparato per farlo e lavora su questi ruoli anche in allenamento. A essere sincero, fino a oggi non lo abbiamo fatto lavorare molto a destra , anche perché in quello spazio abbiamo impiegato di più Rafa e anche Lukebakio si allena naturalmente in quella posizione. Ad ogni modo, è un giocatore che sta avendo un'influenza enorme sulla squadra, e questo per noi è la cosa più importante".

Che Milan si aspetta?

"Una partita molto difficile, senza dubbio. Due squadre abitudine a stare in un'altra competizione e non in Europa League, per la loro storia e per quello che sono stati gli ultimi anni nelle coppe europee. La realtà, però, è che entrambe si trovano in Europa League. Noi abbiamo dovuto percorrere un cammino ancora più difficile, giocando sei partite per essere qui, per circostanze diverse. È una sfida davvero complicata. Qualsiasi squadra che gioca qui, sia a livello nazionale che europeo, finisce sempre per incontrare grandi difficoltà, perché è un campo ostico per via della qualità della squadra di casa. Proprio come se loro venissero a giocare all'Estadio da Luz: incontrerebbero le stesse identiche difficoltà. Giustamente. Il loro allenatore ci conosce bene: conosce bene il Benfica e conosce bene la squadra. C'è una conoscenza reciproca tra me e Ruben, e di Ruben verso di me, per via del breve periodo trascorso in Inghilterra e del numero di volte in cui ci siamo affrontati. Oggi come oggi, comunque, non ci sono più segreti: anche se non ci fosse questa conoscenza reciproca o il legame di Ruben con il calcio portoghese, reperire informazioni è semplice. La preparazione risulta ormai facilitata da tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Si preannuncia quindi una gara molto complicata, in cui speriamo di essere all'altezza, come è nostro dovere".

Amorim dice che Pahlinha giocherà?

"È una conclusione a cui Rúben è arrivato. Domani capirete se avrà avuto ragione o meno. Ciò che potremo schierare o meno domani riguarda principalmente noi e la sequenza di gare che stiamo affrontando. Non ha molto a che fare solo con la partita di domenica. Ha a che fare molto di più con quanto abbiamo giocato da quando siamo andati a Madeira fino alla gara di domani: saranno 11 giorni in totale. In questi 11 giorni ci sono state tre partite, tutte e tre fuori casa. È quasi umanamente impossibile schierare gli stessi 11 titolari per quattro gare in 11 giorni: giocare ogni tre giorni, o persino meno, ci impone di essere intelligenti nella gestione. Oggi avevo dei dati sulle condizioni fisiche dei giocatori, domani ne avrò altri e prenderò la decisione migliore per la partita di domani e, soprattutto, per la tenuta fisica di alcuni di loro. Ne stiamo gestendo diversi ed è stato possibile farlo, ma abbiamo altri calciatori che sono già a quota dieci partite in questa fase della stagione. Non è tanto per il numero complessivo di gare, dato che siamo all'inizio della stagione, ma per l'intensità delle ultime quattro. Potreste dirmi che è stata una decisione del Benfica recuperare la partita con il Moreirense senza inserirla in mezzo al play-off: è una decisione nostra ed è una realtà, ma all'epoca non c'era ancora stato il sorteggio di Europa League, che ci ha destinato un'ulteriore trasferta. Tutto questo fa parte di una stagione e sono decisioni che dobbiamo prendere in anticipo. L'abbiamo presa e non ce ne pentiamo affatto. Domani sarà una nuova partita per noi, in cui analizzeremo le condizioni della squadra e sceglieremo la formazione migliore per iniziare la gara, tenendo conto sia della strategia sia dell'aspetto fisico, che inciderà notevolmente sulle scelte".

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