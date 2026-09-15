Live MN MN - Benfica, Circati in conferenza: "Sarà una sfida intensa. A Parma giocavo per salvarmi, qui per vincere"

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Alessandro Circati, difensore del Benfica, è presente in conferenza stampa da San Siro alla vigilia della sfida contro il Milan.

Alessandro Circati, difensore del Benfica, è presente in conferenza stampa da San Siro alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la prima giornata della fase campionato di Europa League.

Che partita di aspetti?

"Riguardo alla partita, sono sicuro che sarà una sfida molto intensa, ma entrambe le squadre la affronteranno con l'obiettivo di fare risultato e portare a casa punti. Non sarà facile: siamo due grandi squadre che vogliono entrambe giocare a calcio. I loro giocatori hanno senz'altro più esperienza di me, quindi sarà semplicemente un'ottima partita di pallone. Si tratta pur sempre di un calcio, ma noi scenderemo in campo per cercare di vincere e dare tutto ciò che abbiamo"

Giocherai dal primo minuto?

"Beh, dovresti chiederlo a lui".

Quanto ti ha aiutato Cuesta?

"Dopo l'infortunio dell'anno precedente non è stato facile. Era una stagione in cui volevo riprendermi e dimostrare soprattutto a me stesso, più che agli altri, quello che potevo dare in campo, riuscendo a giocare il maggior numero di partite possibile. All'inizio della stagione mi ero prefissato un obiettivo preciso: volevo raggiungere quota 30 presenze, e alla fine ne ho fatte 31. Quindi sì, sono soddisfatto".

Ora sei in una grande squadra.

"La differenza c'è, l'ho sentita. Quando sono arrivato al Benfica era un mondo un po' diverso, non tanto per la società o per il club in sé, ma per la mentalità: lì giochi ogni partita per vincere il campionato, la coppa o qualsiasi altra competizione. In Italia, al Parma, chiaramente l'obiettivo della società è la salvezza. Sono due situazioni differenti: una squadra gioca per vincere, l'altra per salvarsi. Di conseguenza, cambia il modo in cui affronti le singole partite e l'intera stagione".