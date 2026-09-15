Probabile formazione Milan: Hutchinson verso una maglia da titolare. Sorprese in difesa e a centrocampo

vedi letture

La probabile formazione di Amorim per Milan-Benfica di domani sera a San Siro. Tra le possibili scelte del portoghese non mancano sorprese

Ci siamo per l'esordio europeo del Milan di Ruben Amorim. Dopo le quattro partite di campionato, i rossoneri scenderanno in campo per il match valido per la prima giornata della League Phase di Europa League: a San Siro, con calcio d'inizio mercoledì 16 settembre alle 21:00, ci sarà la sfida al Benfica. Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita: probabili formazioni, le ultime notizie, gli arbitri e dove vedere il match.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)

16 Maignan

42 Terracciano F. 5 De Winter 31 Pavlovic

21 Chukwueze 80 Musah 30 Jashari 33 Bartesaghi

20 Hutchinson 70 Cisse

9 G. Ramos

A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 46 Gabbia, 34 Gila, 13 Diawara, 22 Moreira, 2 Estupinan, 12 Rabiot, 28 Comotto, 14 Modric, 56 Saelemaekers, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Jashari-Rabiot, Bartesaghi-Moreira

Indisponibili: /

Infortunati: /

Squalificati: /

Diffidati: /

VERSO MILAN-BENFICA, LE ULTIME NOTIZIE

Ruben Amorim schiererà il suo modulo preferito: il 3-4-2-1, ma sono diversi i cambi attesi rispetto alla partita di sabato contro la Lazio. Confermato Maignan in porta con la fascia di capitano al braccio. Tante sorprese, a partire dalla difesa: Terracciano titolare, turno di riposo per Gila. Al centro della difesa ancora De Winter, Pavlovic a sinistra. Sugli esterni, dovrebbe esserci spazio dal primo minuto per Chukwueze, mentre a sinistra Bartesaghi può partire titolare per la prima volta in stagione. Davanti sembra scoccata l'ora di Hutchinson, che ha esordito a Roma contro la Lazio. Al suo fianco Cisse, giocatore per cui Amorim stravede, e come punta centrale Goncalo Ramos, grande ex della sfida. In mezzo al campo, stessa storia di Roma: Modric rifiata e va in panchina con Musah e Jashari che completa la mediana. Ancora una volta Pulisic e Diego Moreira vanno verso la panchina dal primo minuto.

MILAN-BENFICA, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Gillett

Assistenti: Davies, Greenhalgh

IV: Harrington

VAR: Attwell

AVAR: Kwiatkowski

DOVE VEDERE MILAN-BENFICA

Milan-Benfica, mercoledì 16 settembre 2026

Ore: 21:00

Stadio: San Siro

TV: SkySport

Streaming: SkyGO, NOWtv

Web: diretta testuale su MilanNews.it