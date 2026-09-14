News PROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Benfica: finalmente Pulisic e Moreira, fuori Modric

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Mercoledì sera il Milan affronterà il Benfica nella prima giornata della fase campionato della Europa League: le probabili formazioni e le info per il match.

Ci siamo per l'esordio europeo del Milan di Ruben Amorim. Dopo le quattro partite di campionato, i rossoneri scenderanno in campo per il match valido per la prima giornata della League Phase di Europa League: a San Siro, con calcio d'inizio mercoledì 16 settembre alle 12:00, ci sarà la sfida al Benfica. Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita: probabili formazioni, le ultime notizie, gli arbitri e dove vedere il match.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)

16 Maignan

34 Gila 46 Gabbia 31 Pavlovic

21 Chukwueze 80 Musah 12 Rabiot 33 Moreira

11 Pulisic 70 Cisse

9 G. Ramos

A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 5 De Winter, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 33 Bartesaghi, 2 Estupinann, 30 Jashari, 28 Comotto, 14 Modric, 56 Saelemaekers, 20 Hutchinson, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Jashari-Rabiot (30-70); Cisse-Saelemakers (60-40)

Indisponibili: /

Infortunati: /

Squalificati: /

Diffidati: /

VERSO MILAN-BENFICA, LE ULTIME NOTIZIE

Ruben Amorim schiererà il suo modulo preferito: il 3-4-2-1. Confermato Maignan in porta con la fascia di capitano al braccio. Gabbia prende il posto al centro della difesa, facendo rifiatare De Winter, assieme a Gila e a Pavlovic. Sugli esterni, dovrebbe esserci spazio dal primo minuto sia per Chukwueze che per Diego Moreira, mattatore nella sfida dell'Olimpico contro la Lazio. Davanti sembra scoccata finalmente l'ora di Pulisic dopo il bel secondo tempo di Roma, con al suo fianco Cisse dal primo minuto in ballotaggio con Saelemaekers, per supportare Goncalo Ramos. In mezzo al campo, stessa storia di Roma: Modric rifiata e va in panchina con Musah e Rabiot a comporre la mediana.

MILAN-BENFICA, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Gillett

Assistenti: Davies, Greenhalgh

IV: Harrington

VAR: Attwell

AVAR: Kwiatkowski

DOVE VEDERE MILAN-BENFICA

Milan-Benfica, mercoledì 16 settembre 2026

Ore: 21:00

Stadio: San Siro

TV: SkySport

Streaming: SkyGO, NOWtv

Web: diretta testuale su MilanNews.it