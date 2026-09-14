Teotino chiaro: "Per fare azioni d'attacco efficaci, serve schierare gli attaccanti: Amorim non ne aveva messo nessuno"

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Gianfranco Teotino, giornalista, si è così espresso a Radio Sportiva commentando il pareggio del Milan per 2-2 contro la Lazio.

Gianfranco Teotino, giornalista, si è così espresso a Radio Sportiva commentando il pareggio del Milan contro la Lazio: "Quando la squadra migliora con i cambi, non si sa mai se sia stato bravo l'allenatore a indovinare le sostituzioni o se abbia davvero sbagliato la formazione iniziale. Certamente il Milan ha regalato un tempo, presentando nella prima frazione di gioco una squadra priva sia di energia sia di qualità.

Credo che abbia influito molto la prova decisamente negativa di Modric, che ha dimostrato tutti i suoi 41 anni, ma ha pesato anche il fatto che, per costruire azioni d'attacco efficaci, serve schierare un po' di attaccanti; nel primo tempo, invece, non ce n'era nessuno. Poi l'ingresso di Pulisic e l'energia portata da Diego Moreira hanno cambiato molte cose nella ripresa, anche se mi aspettavo che, dopo quei 20 minuti di grande Milan e di forte determinazione nel recuperare il risultato, la squadra continuasse a spingere per agguantare la vittoria. Nel finale, invece, si è un po' seduta, quindi non siamo ancora sicuri che il vero Milan sia quello del secondo tempo.

Loftus-Cheek è assolutamente impresentabile: tutte le volte che l'abbiamo visto nel ruolo di trequartista quest'anno non ha fatto bene. Estupinan per me è un buon terzino, però nel momento in cui due trequartisti sono due centrocampisti o un centrocampista e mezzo, è chiaro che sulle fasce ci vogliono giocatori con più propensione offensiva, cosa che non rientra nelle sue caratteristiche. Diego Moreira invece in passato ha fatto sia il terzino che l'esterno di centrocampo o l'attaccante d'inserimento. Continuando a giocare con trequartisti che non sono veri attaccanti, anche se Pulisic nel secondo tempo ha dato una svolta da questo punto di vista, gli esterni devono avere maggiore propensione offensiva di quanta ne abbia Estupinan".