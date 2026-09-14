Biasin: "Continuo a domandarvi e a domandarvi: la distanza tra la rosa del Milan e le rivali è aumentata o diminuita?"

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Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso a Pressing, in onda su Mediaset, sulle scelte di Amorim nel Milan di questo inizio stagione.

Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso a Pressing, in onda su Mediaset, sulle scelte di Ruben Amorim nel suo Milan di questo inizio stagione, tra le formazioni di queste prime quattro giornate e le scelte fatte da allenatore e dirigenza nel recente calciomercato estivo: "Sicuramente avrà sbagliato qualche scelta all'inizio della partita, ma il dato di fatto è che questa è una rosa importante, sebbene non all'altezza di quelle in cui titolare e alternativa si equivalgono. Il Milan non ha questa caratteristica. Se si inserisce l'alternativa e solo dopo quello che dovrebbe essere il titolare...

Io continuo a domandarmi e a domandarvi. Il Milan sicuramente ha ancora dei limiti rispetto all'idea di calcio di Amorim, però poi vado a vedere il valore delle rose che sono arrivate davanti al Milan l'anno scorso, Inter, Roma, Como e Napoli, e mi chiedo: la distanza tra le rose è diminuita o è aumentata? Secondo me non è diminuita, secondo me quelle quattro squadre sono ancora davanti. Goncalo Ramos ha iniziato, ha fatto un gol, ora sta facendo un po' fatica. Mettiamo che adesso ha bisogno di 4-5 partite per entrare a regime. L'alternativa è un ragazzo di 18 anni. Le altre squadre hanno giocatori di un valore superiore".