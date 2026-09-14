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MN - Ibrahimovic torna a Milanello: incontro con Amorim e la squadra
MilanNews.it
Ibrahimovic a Milanello dopo 6 mesi
Mattinata a Milanello per Zlatan Ibrahimovic, che ha fatto visita al centro sportivo rossonero dopo 6 mesi dall'ultima volta. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, l'ex attaccante, oggi Senior Advisor di RedBird, ha incontrato Ruben Amorim e la squadra, trattenendosi anche per seguire da vicino l'allenamento.
Una presenza significativa in un momento importante della stagione, con Ibrahimovic che ha avuto modo di confrontarsi con l'ambiente e osservare il lavoro del gruppo. Terminata la seduta, lo svedese ha lasciato Milanello prima di pranzo, chiudendo così una visita breve ma comunque rilevante per il mondo rossonero.
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