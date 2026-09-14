F. Galli sicuro: "Penso che due rossoneri difficilmente rivedranno il campo"

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Filippo Galli, ex calciatore e atuale opinionista, si è così espresso a RadioSportiva sulle scelte di Amorim per il suo Milan.

Filippo Galli, ex calciatore e atuale opinionista, si è così espresso a RadioSportiva sulle scelte di Amorim per il suo Milan: "La mia opinione sulle scelte riguardanti Estupiñán e Loftus-Cheek dal punto di vista del mercato è che, evidentemente, non ci sono state le opportunità per fare una cessione. Dimentichiamo spesso che certi movimenti rientrano anche in un contesto di ammortamento finanziario di cui bisogna avere contezza, e sono dinamiche che noi non conosciamo fino in fondo. Poi, forse, anche Amorim si voleva rendere conto in prima persona dell'abilità di questi giocatori.

Devo dire la verità: Estupinan a Roma ne ha combinata di ogni ed è colpevole su entrambi i gol. È così, anche sul secondo, perché ha mostrato una mancanza di percezione dello spazio circostante inconcepibile per un difensore. È vero che a lui piace di più spingere, però da questo punto di vista è indiscutibile. Fino ad ora, devo dire che tutto sommato si era un po' riabilitato rispetto a ciò che aveva commesso in precedenza, anche se per una piena riabilitazione ci vuole molto più tempo; poi, però, si è fermato di nuovo. Credo che adesso Amorim abbia avuto le risposte alle domande che si era posto su di lui e su Loftus-Cheek. Penso che questi due ragazzi - e mi dispiace, perché alla fine dispiace sempre - difficilmente rivedranno il campo.

Amorim ha un suo metodo e un suo modo di lavorare: mette in campo chi vede in un certo modo durante la settimana. Se Estupinan commette errori del genere, non è più presentabile: sono disattenzioni che non ci si può concedere in una partita così importante, ma più in generale in una partita di Serie A che vale tre punti fondamentali".