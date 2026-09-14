Costacurta: "Nel primo tempo contro la Lazio il Milan aveva poca connessione fra esterni e braccetti"
La differenza nella prestazione del Milan contro la Lazio tra primo e secondo tempo è stata veramente come il giorno e la notte. Nella prima frazione i rossoneri sono stati alla mercè della squadra di Gattuso, concedendo spazi ampissimi e soffrendo molto sugli esterni. Nella ripresa la musica è cambiata, non solo offensivamente: Amorim ha cambiato modo di difendere ed il Milan praticamente non ha più rischiato. Billy Costacurta, nel suo intervento a Sky Sport, commenta il tutto in questo modo:
“Il Milan nel primo tempo difendeva un po’ a cinque, ma c’era poca connessione fra l’esterno ed il difensore centrale esterno. In questo caso fra Gila e Chukwueze. Lì bisogna scegliere, ci deve essere una strategia. Troppe volte, è successo anche dall’altra parte. Questo è un errore che nel primo tempo ha favorito tantissimo i movimenti senza palla dei giocatori della Lazio. Nel secondo tempo guardate com’era messa la difesa del Milan: se l’è giocata uomo contro uomo. Gila ha preso il giocatore più pericoloso della squadra avversaria, nel secondo tempo secondo me se l’è mangiato perché erano uomo contro uomo: non c’erano equivoci con Chukwueze, con l’esterno, non c’erano. Perché avevano preso una direzione e io credo che quella sia stata un’ottima direzione da parte di Amorim”.
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