VIDEO - Pulisic show, entra in campo ed il Milan cambia

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Il video delle migliori giocate di Christian Pulisic in Lazio-Milan

Lo aspettavano tutti e lui non ha tradito le aspettative: i 45 minuti di Christian Pulisic in Lazio-Milan sono stati di alto livello. Un assist, un gol sfiorato e tantissime giocate utili in vari momenti della manovra offensiva rossonera.

Lo statunitense ha fatto ampiamente la differenza ed è riuscito a dare grande respiro ed imprevedibilità agli attacchi rossoneri. Il profilo Instagram della Serie A Nord America ha pubblicato un video con le migliori giocate dello statunitense.