Milan, finora tutti i gol segnati portano la firma di un subentrato
MilanNews.it
Statistica curiosa in questo avvio di campionato del Milan: tutti i gol portano la firma dei subentrati
Statistica abbastanza particolare, ma che rispecchia comunque l'attualità del Milan di Amorim: i rossoneri hanno segnato solo nella ripresa in questo avvio di campionato e solo sfruttando giocate di calciatori subentrati. Da una parte c'è chi può pensare che l'allenatore portoghese sbagli la formazione iniziale, dall'altro è una situazione che mette in luce l'abilità di Amorim di leggere la partita a gara in corso.
TORINO-MILAN 1-2
Assist del subentrato Rabiot per Cisse. Gol del subentrato Rabiot
MILAN-VENEZIA 2-0
Assist del subentrato Saelemaekers per Ramos. Autogol viziato dal tiro del subentrato Jashari
JUVENTUS-MILAN 1-1
Gol del subentrato Cisse
LAZIO-MILAN 2-2
Doppietta del subentrato Diego Moreira con un assist del subentrato Pulisic
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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