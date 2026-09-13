Milan, finora tutti i gol segnati portano la firma di un subentrato

Milan, finora tutti i gol segnati portano la firma di un subentratoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:48News
di Manuel Del Vecchio
Statistica curiosa in questo avvio di campionato del Milan: tutti i gol portano la firma dei subentrati

Statistica abbastanza particolare, ma che rispecchia comunque l'attualità del Milan di Amorim: i rossoneri hanno segnato solo nella ripresa in questo avvio di campionato e solo sfruttando giocate di calciatori subentrati. Da una parte c'è chi può pensare che l'allenatore portoghese sbagli la formazione iniziale, dall'altro è una situazione che mette in luce l'abilità di Amorim di leggere la partita a gara in corso.

TORINO-MILAN 1-2
Assist del subentrato Rabiot per Cisse. Gol del subentrato Rabiot

MILAN-VENEZIA 2-0
Assist del subentrato Saelemaekers per Ramos. Autogol viziato dal tiro del subentrato Jashari

JUVENTUS-MILAN 1-1
Gol del subentrato Cisse

LAZIO-MILAN 2-2
Doppietta del subentrato Diego Moreira con un assist del subentrato Pulisic