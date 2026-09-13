Compagnoni: "Moreira, 50 milioni per quello che ha dimostrato in carriera sono troppi, ma per quello che potrebbe dimostrare non lo sono"
MilanNews.it
Maurizio Compagnoni piacevolmente colpito dalla prestazione di Diego Moreira contro la Lazio
L'MVP di Lazio-Milan è stato indubbiamente Diego Moreira, che ha riequilibrato una partita difficile con due gol veramente di altissimo livello. Anche Maurizio Compagnoni è stato colpito dalla prestazione del belga e l'ha commentata così in diretta a Sky Sport:
“Un gol del genere l’ho visto fare solo a Dimarco ultimamente. Forse il coefficiente di difficoltà era maggiore, la palla cadeva all’alto. Sul secondo gol mi è piaciuta la cattiveria con cui è andato sul pallone.
50 milioni più bonus per quello che ha dimostrato in carriera sono troppi, ma per quello che potrebbe dimostrare non sono troppi, è un giocatore che ha potenzialità enormi. Se ha la testa giusta per migliorare può fare molto bene”.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
Pubblicità
News
Le più lette
1 Retroscena da Lazio-Milan: Amorim disperato dopo 10 minuti, lo spogliatoio incredulo e la frustrazione di Gila
2 Gattuso onesto: “Nel secondo tempo il Milan è venuto fuori con qualità, pensavo di prendere l’imbarcata alla fine”
3 Zazzaroni: "In 90 minuti Amorim ha mostrato il principio del suo calcio dominante e la sua versione opposta, il dominato"
07/09 Il trionfo di Kimi a Monza. La caduta delle ragazze del volley. Deludente pareggio tra Juve e Milan (1-1)
31/08 Scommesse, polemica sullo spot “True Data” della Serie A: l’Agenzia delle Dogane chiederà lo stop
Primo Piano
Luca SerafiniSciogliere i nodi Rabiot e Pulisic. Ramos, centravanti o maratoneta? Gila è già un leader. Con la Lazio ripartire dalla prima giornata
Franco OrdineAmorim: se cambi ruolo a tanti perderai ancora più tempo. Un Moreira così a cosa serve?
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com