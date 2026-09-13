Compagnoni: "Moreira, 50 milioni per quello che ha dimostrato in carriera sono troppi, ma per quello che potrebbe dimostrare non lo sono"

Compagnoni: "Moreira, 50 milioni per quello che ha dimostrato in carriera sono troppi, ma per quello che potrebbe dimostrare non lo sono"MilanNews.it
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Oggi alle 23:11News
di Manuel Del Vecchio
Maurizio Compagnoni piacevolmente colpito dalla prestazione di Diego Moreira contro la Lazio

L'MVP di Lazio-Milan è stato indubbiamente Diego Moreira, che ha riequilibrato una partita difficile con due gol veramente di altissimo livello. Anche Maurizio Compagnoni è stato colpito dalla prestazione del belga e l'ha commentata così in diretta a Sky Sport:

“Un gol del genere l’ho visto fare solo a Dimarco ultimamente. Forse il coefficiente di difficoltà era maggiore, la palla cadeva all’alto. Sul secondo gol mi è piaciuta la cattiveria con cui è andato sul pallone.

50 milioni più bonus per quello che ha dimostrato in carriera sono troppi, ma per quello che potrebbe dimostrare non sono troppi, è un giocatore che ha potenzialità enormi. Se ha la testa giusta per migliorare può fare molto bene”.