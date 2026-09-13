Diddi incredulo: "Io avrei mandato Estupinan e Chukwueze a Milanello alle 7 a vedere in loop gli errori”
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Luca Diddi nel canale YouTube di Carlo pellegatti ha analizzato la presentazione dei rossoneri contro la Lazio.
Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, Luca Diddi ha analizzato e commentato la prestazione dei rossoneri nel match di ieri sera contro la Lazio. Questo un estratto delle sue parole.
"Io ho tirato giù il computer e ho spento perché, ragazzi, è gravissimo. Cioè, questo è un errore gravissimo. Se Estupinian oggi è in vacanza, oggi viene al campo e si riguarda in loop quella roba lì, perché ragazzi è una roba.... da addetto ai lavori io tante volte mi immedesimo nei match analyst, mi immedesimo. Per come ero fatto io, chiamavo il mister e gli dicevo "Mister, per favore, mi fa un piacere, domattina alle 7:00 mi mandi Chukwueze ed Estupinian in al campo alle 7:00", e fino a mezzogiorno gli metto in loop l'errore".
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