Zazzaroni: "In 90 minuti Amorim ha mostrato il principio del suo calcio dominante e la sua versione opposta, il dominato"

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Il pensiero di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sulla prestazione del Milan in casa della Lazio

Il Milan visto a Roma contro la Lazio ha reso facile la lettura della partita, a bocce ferme: i rossoneri sono stati terribili nel primo tempo, irrefrenabili nel secondo. Un Milan nettamente dai due volti: incapace di porre alcun argine alla straripante prestazione laziale nei primi 45 minuti, travolgente e rabbioso nei secondi 45. Alla fine il risultato è stato un pareggio giusto che, lato rossonero, dimostra come il lavoro sia ancora tanto ma che ci siano anche delle scelte evidenti da fare nelle prossime uscite. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato la partita questa mattina nel suo Editoriale.

MILAN, AMORIM DOMINANTE E DOMINATO

Il commento di Ivan Zazzaroni sulla prestazione del Milan contro la Lazio: "In poco più di novanta minuti Amorim ci ha mostrato il principio ispiratore - peraltro più volte esposto pubblicamente - del suo calcio, il gioco dominante, e la versione opposta, il dominato. L’ingresso dopo l’intervallo di Moreira, coinciso con quelli di Pulisic e Musah, e l’uscita dei tre peggiori in campo, Modric, Estupiñan e Loftus-Cheek, ha però dato vita a un altro film: una ripresa nella quale a non vederla più è stata la Lazio e che ha esaltato la corsa e la qualità di Moreira, il dinamismo e l’interdizione di Musah e la tecnica dell’americano".