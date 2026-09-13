Amorim sui cambi: “Non sono pazzo che faccio scelte per non giocare bene, cambierò per provocare energia”

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Ruben Amorim nella conferenza stampa post-partita ha risposto alle domande dei giornalisti e ha commentato la partita tra Lazio e Milan.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, nella conferenza stampa post-partita di Lazio-Milan, terminata 2-2 con i rossoneri che hanno recuperato il doppio svantaggio del primo tempo, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Di seguito un estratto delle sue parole.

Avrebbe fatto le stesse scelte iniziali?

"Troppo facile dopo. Non sono pazzo che faccio scelte per non giocare bene. Lo spirito del secondo tempo era completamente diverso, il modo in cui abbiamo affrontato la partita. Non possiamo smettere di giocare il tipo di gioco che dobbiamo fare. Dobbiamo iniziare la partita capendo che sappiamo quale sarà la gara più importante della nostra stagione, e quindi non possiamo giocare in questo modo. Abbiamo giocato così nel secondo tempo perché stavamo perdendo 2-0, ma non voglio dire che cambierò la formazione. Cambierò... forse farò qualcosa in più per provocare quell'energia per giocare una partita diversa".