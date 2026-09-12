Pastore: “Il Milan sembra che abbiamo paura di fare bene, Amorim ha bisogno di tempo. Il gol di Moreira è alla Theo”

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Nell'immediato post partita di Lazio-Milan il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato così a caldo la partita.

Nell'immediato post partita di Lazio-Milan, match terminato 2-2 grazie alla doppietta in pochi minuti del nuovo arrivato Diego Moreira, nello studio di Vamos il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato così a caldo la partita.

"Il Milan vuole ma non può ad ora, quando entrano i giocatori freschi poi.... A volte ha sempre un po' di timore di fare bene. Come chi sta imparando una nuova lingua straniera, all'inizio ha paura poi, anche quando sei un po' spalle al muro e quindi sei obbligato a reagire, riesce con orgoglio, idee e spirito a reagire. Con Fonseca a quest'ora il Milan aveva già voltato le spalle, questo con Amorim non è successo. Serve tempo, però non so al Milan quanto tempo ci sia a dispizione. Il primo goal di Moreira è alla Theo Hernandez"