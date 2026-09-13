Giaccherini non convinto da Modric: “In Serie A in ritmi sono aumentati, non puoi avere un giocatore in meno in fase di non possesso”

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Nell'immediato post partita di Lazio-Milan l'ex calciatore Emanuele Giaccherini ha commentato così a caldo la partita.

Nell'immediato post partita di Lazio-Milan, match terminato 2-2 grazie alla doppietta in pochi minuti del nuovo arrivato Diego Moreira, nello studio di Vamos l'ex calciatore Emanuele Giaccherini ha commentato così a caldo la partita e la partita negativa di Luka Modric.

"Amorim dice che Modric non può fare un certo tipo di partita, però sono aumentati i ritmi in Serie A, le perdite di tempo sono diminuite, oggi non puoi avere un giocatore in meno in fase di non possesso. Si sono viste in maniera lampante le difficoltà di Luka Modric questa sera e questo è un tema"