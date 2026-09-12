Serie A, il Cagliari batte l’Atalanta e fa tre su quattro: la classifica aggiornata

Serie A, il Cagliari batte l’Atalanta e fa tre su quattro: la classifica aggiornataMilanNews.it
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Ieri alle 23:36News
di Andrea La Manna
Di seguito la classifica aggiornata dopo il sabato di Serie A.

Di seguito la classifica aggiornata dopo le partite del sabato.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Lazio 10*
Roma 9
Inter 9
Cagliari 9*
Milan 8*
Como 7
Juventus 7
Frosinone 7*
Atalanta 6*
Sassuolo 4
Udinese 4
Napoli 3
Torino 3
Lecce 3
Fioentina 3*
Bologna 1
Parma 1
Monza 1
Genoa 1*
Venezia 0 *

Una gara in più *