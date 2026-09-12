Serie A, il Cagliari batte l’Atalanta e fa tre su quattro: la classifica aggiornata
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Di seguito la classifica aggiornata dopo il sabato di Serie A.
Di seguito la classifica aggiornata dopo le partite del sabato.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Lazio 10*
Roma 9
Inter 9
Cagliari 9*
Milan 8*
Como 7
Juventus 7
Frosinone 7*
Atalanta 6*
Sassuolo 4
Udinese 4
Napoli 3
Torino 3
Lecce 3
Fioentina 3*
Bologna 1
Parma 1
Monza 1
Genoa 1*
Venezia 0 *
Una gara in più *
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