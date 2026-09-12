Musah entusiasta: “Il modulo con cui giochiamo è ottimo per me, il mister mi aiuta tanto e so cosa devo fare in campo”
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Yunus Musah ha parlato nel post-partita di Lazio Milan a DAZN e ha risposto alle varie domande dei giornalisti.
Yunus Musah, entrato nel secondo tempo al posto di un non brillante Luka Modric ha dato un volto nuovo al centrocampo rossonero ed è stato uno dei più positivi tra le fila dei suoi. Nel post partita ha risposto alle domande dei giornalisti su DAZN. Questo un estratto delle sue parole.
Il modulo ti aiuta? "Si quello che mi aiuta è che prima di tutto ha ideee chiare (Amorim ndr), sono tanto nelle posizioni buone, corrette, che mi aiutano a guardare il gioco in avanti. Questo mi aiuta tanto, è un ottimo modulo per me. Luka tutti sanno che è un grande giocatore, il mister ha deciso di toglierlo per delle caratteristiche però Modric è sempre un giocatore fenomenale e giocherà tanto quest'anno".
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