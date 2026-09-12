Giaccherini domanda: “Il Milan può reggere Modric con questo modulo? Nel secondo tempo bella reazione”

Giaccherini domanda: “Il Milan può reggere Modric con questo modulo? Nel secondo tempo bella reazione”MilanNews.it
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Oggi alle 22:23News
di Andrea La Manna
Nell'immediato post partita di Lazio-Milan l'ex calciatore Emanuele Giaccherini ha commentato così a caldo la partita. 

Nell'immediato post partita di Lazio-Milan, match terminato 2-2 grazie alla doppietta in pochi minuti del nuovo arrivato Diego Moreira, nello studio di Vamos l'ex calciatore Emanuele Giaccherini ha commentato così a caldo la partita. 

"Una bella Lazio il primo tempo, reazione del Milan nel secondo con i cambi che hanno fatto la differenza. Questa parttia ci potrebbe aver detto che forse il Milan non può reggere Modric con questo modulo".