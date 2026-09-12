Giaccherini domanda: “Il Milan può reggere Modric con questo modulo? Nel secondo tempo bella reazione”
MilanNews.it
Nell'immediato post partita di Lazio-Milan l'ex calciatore Emanuele Giaccherini ha commentato così a caldo la partita.
Nell'immediato post partita di Lazio-Milan, match terminato 2-2 grazie alla doppietta in pochi minuti del nuovo arrivato Diego Moreira, nello studio di Vamos l'ex calciatore Emanuele Giaccherini ha commentato così a caldo la partita.
"Una bella Lazio il primo tempo, reazione del Milan nel secondo con i cambi che hanno fatto la differenza. Questa parttia ci potrebbe aver detto che forse il Milan non può reggere Modric con questo modulo".
Pubblicità
News
Musah entusiasta: “Il modulo con cui giochiamo è ottimo per me, il mister mi aiuta tanto e so cosa devo fare in campo”
Le più lette
4 Retroscena da Lazio-Milan: Amorim disperato dopo 10 minuti, lo spogliatoio incredulo e la frustrazione di Gila
07/09 Il trionfo di Kimi a Monza. La caduta delle ragazze del volley. Deludente pareggio tra Juve e Milan (1-1)
31/08 Scommesse, polemica sullo spot “True Data” della Serie A: l’Agenzia delle Dogane chiederà lo stop
Primo Piano
Primo PianoRetroscena da Lazio-Milan: Amorim disperato dopo 10 minuti, lo spogliatoio incredulo e la frustrazione di Gila
Primo PianoAmorim a DAZN: "Non si può giocare solo un tempo. Modric? Se la trasformiamo in una corsa, per lui è impossibile"
Luca SerafiniSciogliere i nodi Rabiot e Pulisic. Ramos, centravanti o maratoneta? Gila è già un leader. Con la Lazio ripartire dalla prima giornata
Franco OrdineAmorim: se cambi ruolo a tanti perderai ancora più tempo. Un Moreira così a cosa serve?
Carlo PellegattiDa temere i “Lobster Radical” del calcio. Le differenze tra Sacchi e Amorim. Mr Cardinale, bisogna fare presto!!
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com