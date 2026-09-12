Moreira a TL: “Felice ma averi voluto vincere. Posso giocare ovunque, io do sempre il massimo”

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Diego Moreira parla ai microfoni di TL nel post partita di Lazio-Milan

Nel post-partita di Lazio-Milan, il man of the match Diego Moreira, subentrato all'intervallo e autore di una doppietta nel giro di due minuti, ha parlato in esclusiva ai microfoni del collega di Telelombardia Michael Cuomo. Queste le sue parole.

"Sono molto felice ma non al massimo perché avrei voluto che vincessimo alla fine, non è stato facile ma ho avuto un bel impatto. Durante la settimana io e i miei compagni lavoriamo duro, creiamo l'uno nell'altro e penso che questo ci rende più forti. Pesno di poter giocare a sinistra, posso giocare sia a destra che a sinistra come ho detto, in qualsiasi posto mi mette il mister, o a destra o avanti, io darò il massimo e proverò a fare il massimo per la squadra. Mi alleno, do il massimo, e il mister poi deciderà se giocherò o no, se inizierò, se entrerò, darò il massimo, questo fa parte di me"