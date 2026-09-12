Amorim amaro: “Abbiamo perso due punti, giocare solo un tempo è frustrante”

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Ruben Amorim nella conferenza stampa post-partita ha risposto alle domande dei giornalisti e ha commentato la partita tra Lazio e Milan.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, nella conferenza stampa post-partita di Lazio-Milan, terminata 2-2 con i rossoneri che hanno recuperato il doppio svantaggio del primo tempo, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Di seguito un estratto delle sue parole.

Punto guadagnato o due punti persi?

"Tutti allo stadio si sono accorti che sono state due partite, due partite diverse. Non so se meritiamo più punti per il secondo tempo o meno punti per il primo tempo. Penso che alla fine abbiamo perso due punti perché abbiamo giocato solo un tempo, e questo è davvero frustrante. La cosa importante è che ho sentito Mario Gila parlare con la stampa e ha detto la stessa identica cosa. Quindi possiamo lavorare su questo. Se i giocatori provano quello che provo io, penso sia importante. E ancora, so che questo è uno stadio difficile in cui giocare. So che Torino è uno stadio difficile in cui giocare, ma dovremmo avere più punti in questo momento. Dobbiamo essere frustrati per questo".