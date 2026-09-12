Amorim: "Per giocare con Modric dobbiamo trasformare la gara in un dominio di possesso e controllo"

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Milan dai due volti a Roma, i rossoneri con un gran secondo tempo rimettono in piedi la partita con la Lazio giocata malissimo nel primo: rimonta e 2-2 finale che, per come si era messa, vale come punto guadagnato. Al termine della gara il tecnico rossonero Ruben Amorim su DAZN è intervenuto per commentare la partita.

Per questo modo di giocare, il Milan può reggere Modric?

"Dobbiamo essere davvero bravi con il pallone per far sentire Luka a suo agio nella partita. Se trasformiamo la gara in continui capovolgimenti di fronte e corse all'impazzata, non è il tipo di partita per Luka. Ed è per questo che abbiamo cambiato impostazione nel secondo tempo inserendo Musah: avevamo capito che ci serviva un po' più di passo in mezzo al campo. In più penso che Luka si abbassasse troppo vicino ai centrali di difesa, trovandoci così con quattro giocatori solo per iniziare l'azione e con meno uomini tra le linee. Possiamo giocare con Luka e lo abbiamo dimostrato nelle ultime partite, ma per farlo dobbiamo trasformare la gara in un dominio di possesso e controllo. Se la trasformiamo in una gara di corsa, per lui diventa impossibile"