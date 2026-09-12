Moreira a Sky: "Amorim ha toccato le corde giuste all'intervallo"

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L'intervista a Sky Sport di Diego Moreira nel post partita di Lazio-Milan 2-2

Diego Moreira, autore di una splendida doppietta, ha parlato a Sky Sport al termine di Lazio-Milan 2-2.

Che partita è stata?

“Sono molto contento per la doppietta, lo sarei stato di più se fossero arrivati i tre punti. Comunque una bella rimonta, siamo contenti per questo”.

Si parla tanto della tua posizione. Meglio a destra o a sinistra?

“Per me è la stessa cosa. Dove l’allenatore mi fa giocare io cerco di dare il massimo”.

Cosa ha detto Amorim all’intervallo dopo un primo tempo così brutto?

“Ogni partita sia diversa. Sono cose che capitano. Penso che abbia toccato le corde giuste e ha fatto dei cambi, ha portato freschezza e nuova energia con me, Pulisic e Musah. Abbiamo cercato di aiutare la squadra al meglio. Siamo una squadra, una famiglia, lottiamo l’uno per l’altro”.