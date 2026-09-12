Musah in conferenza: "In spogliatoio ci siamo chiesti come abbiamo fatto a non giocare il primo tempo come il secondo"
Yunus Musah, centrocampista del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Lazio-Milan, sfida valida per la quarta giornata di Serie A. Segui in diretta le dichiarazioni del calciatore rossonero con il live testuale su MilanNews.it.
Sei ormai centrale nel Milan...
"Avere la fiducia nel mister, per un calciatore, ti rende più sereno. Perché è il mister che te lo permette. Il modulo per me è molto chiaro e mi aiuta a giocare bene. Oggi quando sono entrato c'erano spazi e li abbiamo sfruttati".
Che clima c'era in spogliatoio dopo la partita?
"Abbiamo perso due punti: questo era il clima. Sapendo come abbiamo controllato la partita, cii siamo chiesti perché non abbiamo fatto lo stesso nel primo tempo, vincendo la gara più comodamente. Andiamo a casa avendo perso due punti".
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